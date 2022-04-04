На государственные органы Украины совершена новая кибератака – хакеры используют тему войны

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины предупредила о новой кибератаке на государственные органы Украины. В ведомстве сообщили о распространении опасных электронных писем с темой "Информация о военных преступниках РФ".

В Госспецсвязи предупредили, что это электронное письмо содержит HTML-файл "Военные преступники РФ.htm", открытие которого приведет к созданию на компьютере RAR-архива "Viyskovi_zlochinci_RU.rar". Упомянутый архив содержит файл-ярлык "Военные-преступники уничтожающие Украину (домашние адреса, фото, номера телефонов, страницы в социальных сетях).lnk". Его открытие приведет к тому, что злоумышленники получат удаленный доступ к компьютеру жертвы.

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"Активность ассоциирована с деятельностью группы UAC-0010 (Armageddon)", – в сообщении.