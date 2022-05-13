На 'дороге смерти' между Мотыжиным та Ясногородкой оккупанты убили 37 мирных жителей: WSJ показала шокирующие кадры

На почти семикилометровой дороге между селами Мотыжин и Ясногородка в Киевской области были найдены тела 37 человек. Этих мирных жителей расстреляли в автомобилях российские военные в течение марта, когда присутствовали в регионе.

Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на украинскую полицию. Журналисты показали шокирующие кадры-свидетельства зверств оккупантов (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

В ролике говорится, что две других дороги, ведущих от Мотыжина (Макаровский район) на север, в первую неделю войны стали местом гибели многих гражданских. Поэтому жители села использовали для попыток уехать дорогу, ведущую на юго-восток к Ясногородке (Фастовский район).

Видео дня

Журналисты WSJ изучили видео с автомобильных регистраторов, поговорили с очевидцами и исследовали территорию вдоль этого пути.

Они пришли к выводу, что россияне обстреливали ее из минометов – по крайней мере один такой инцидент попал на видеорегистратор 3 марта.

Помимо искореженных гражданских автомобилей, с белыми повязками на зеркалах и надписью огромными буквами "Дети", также на дороге были обнаружены погибшие гражданские с огнестрельными ранениями.

"Десятки мирных украинцев были убиты российскими военными на одном участке дороги за пределами Киева в течение марта. Анализ видео, фотографий и сообщений в социальных сетях показывает, как российские силы расположились вдоль пути, чтобы стрелять и похищать убегающих мирных жителей", – говорится в подписи к ролику WSJ.

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