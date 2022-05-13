На "дороге смерти" между Мотыжиным та Ясногородкой оккупанты убили 37 мирных жителей: WSJ показала шокирующие кадры
На почти семикилометровой дороге между селами Мотыжин и Ясногородка в Киевской области были найдены тела 37 человек. Этих мирных жителей расстреляли в автомобилях российские военные в течение марта, когда присутствовали в регионе.
Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на украинскую полицию. Журналисты показали шокирующие кадры-свидетельства зверств оккупантов (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
В ролике говорится, что две других дороги, ведущих от Мотыжина (Макаровский район) на север, в первую неделю войны стали местом гибели многих гражданских. Поэтому жители села использовали для попыток уехать дорогу, ведущую на юго-восток к Ясногородке (Фастовский район).
Журналисты WSJ изучили видео с автомобильных регистраторов, поговорили с очевидцами и исследовали территорию вдоль этого пути.
Они пришли к выводу, что россияне обстреливали ее из минометов – по крайней мере один такой инцидент попал на видеорегистратор 3 марта.
Помимо искореженных гражданских автомобилей, с белыми повязками на зеркалах и надписью огромными буквами "Дети", также на дороге были обнаружены погибшие гражданские с огнестрельными ранениями.
"Десятки мирных украинцев были убиты российскими военными на одном участке дороги за пределами Киева в течение марта. Анализ видео, фотографий и сообщений в социальных сетях показывает, как российские силы расположились вдоль пути, чтобы стрелять и похищать убегающих мирных жителей", – говорится в подписи к ролику WSJ.
Как сообщал OBOZREVATEL:
5 марта российские оккупанты на военной технике обстреляли жителей села Ясногородка Бышевской территориальной общины. В результате атаки погибли пять человек, еще один получил ранения.
В Киевской области нашли убитыми старосту села Мотыжин Ольгу Сухенко, ее мужа Игоря и сына Александра. Всю семью российские захватчики пленили 23 марта.
Уже после освобождения Мотыжина от войск РФ 1 апреля, в селе обнаружили братскую могилу мирных жителей. На опубликованных кадрах видно, что у некоторых людей были связаны руки.