На Донецком и Таврическом направлениях шли бои, оккупанты штурмуют Мариуполь – Генштаб

Накануне украинские защитники отбили восемь атак российских оккупантов, уничтожили танк, артиллерийскую систему, четыре единицы бронированной и шесть автотехники. Также наши зенитно-ракетные войска сбили два вражеских истребителя.

Вместе с тем захватчики не покидают намерения частично блокировать Харьков, обстреливая город из артиллерии, ведут активные боевые на Донбассе и без успеха штурмуют Мариуполь. Оперативные данные по российскому вторжению на утро 14 апреля сообщает в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

На 50-е сутки героического противостояния украинского народа путинской армии враг продолжает наращивание авиационной группировки вблизи нашей восточной границы. Также он усиливает артиллерийские подразделения, оптимизирует существующие системы управления, разведывательного и медицинского обеспечения.

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Оккупанты наносят систематические ракетно-бомбовые удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры в Харьковской, Донецкой и Запорожской областях. При этом сохраняется постоянная угроза применения противником ракетного вооружения по всей территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях враг активных действий не предпринимал. Но определенные подразделения ВС Беларуси продолжают выполнять задачи по прикрытию украинско-беларусской границы в Брестской и Гомельской областях. Также проводятся плановые мероприятия боевой подготовки.

На блокпостах в беларусском Холмече военная полиция ВС РФ и республики проверяет личные телефоны граждан. Гражданских лиц предупреждают, что украинские подразделения в любое время могут "совершить нападение на территорию Беларуси".

На Северском направлении враг проводит перегруппировку подразделений центрального военного округа с территории Брянской и Курской областей. После восстановления боеспособности он сосредоточивает указанные подразделения в Белгородской и Воронежской областях. Также войска РФ усиливают контроль границы, производит инженерное оборудование позиций, опорных пунктов и обеспечивают присутствие на них незначительного количества личного состава, вооружения и военной техники.

На Слобожанском направлении оккупанты проводят разведку возможных направлений наступления, наращивают систему разведки, управления и медицинского обеспечения. Противник продолжает частично блокировать Харьков и обстреливает город из артиллерии, проводит перегруппировку подразделений и пополнение запасов.

На Донецком и Таврическом направлениях захватчики вели боевые действия в районах Славянска, Попасной и Курахово, а также штурмовые действия в Мариуполе. Удачи противник не имел. Однако бои продолжаются.

За счет отдельных подразделений 2-й общевойсковой армии центрального военного округа осуществляется усиление группировки ВС РФ в районе Северодонецка.

А на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей оккупанты продолжают проводить принудительные мобилизационные мероприятия. К примеру, в Горловке совершаются ежедневные обходы частных и многоквартирных кварталов с целью привлечения в ряды путинской армии новых солдат.

Установлено, что российское командование поставило задачу мобилизовать 60-70 тыс. человек только на территории "ДНР". Однако указанные показатели были выполнены всего на 20%.

На Южнобужском направлении противник принимает меры по восстановлению боеспособности, пополнению боеприпасов, проводит мероприятия по инженерному оборудованию позиций. Также оказывает огненное влияние на подразделения украинских войск.

Боевые действия оккупанты ведут в районе Александровки. Они пытаются возобновить наступление с целью возвращения утраченных позиций в районе Осокоровки.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские Силы спецопераций показали впечатляющие кадры ударов по оккупантам. Захватчики пытаются прятаться между домами мирных жителей, но наши воины их находят и профессионально отправляют в ад.