На Донетчине заблокированные из-за авиаудара эвакуационные поезда продолжили движение, – Кириленко

В Донецкой области продолжили движение эвакуационные поезда. Они были заблокированы в районе станции Барвенково из-за авиаудара российских оккупантов.

Об этом в Telegram сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. Поезда уже находятся на безопасном расстоянии от эпицентра удара.

"Поезда уже находятся на безопасном расстоянии от эпицентра авиаудара и двигаются по определенному маршруту", – уточнил глава ОВА.

Кириленко уточнил, что среди пассажиров никто не пострадал.

Он добавил, что эвакуационные поезда отправляются в Донецкой области ежедневно. Ими уже воспользовались более 170 тысяч жителей региона.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты нанесли авиаудар по железной дороге в Бравинково 7 апреля. В результате этого движение поездов было заблокировано.