На Донетчине в результате вражеских обстрелов погибли три человека: среди раненых – ребенок

Войска России на протяжении вторника, 19 апреля, обстреливали города Краматорск, Авдеевку и Благодатное в Донецкой области. В результате вражеских обстрелов погибли еще три мирных жителя.

Об очередных военных преступлениях военных страны-агрессора сообщил на своем канале в Telegram глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

По его словам, ранения получили пять жителей городов, в том числе – ребенок.

Кроме того, в город Краматорск доставили гражданского, раненого на территории Харьковской области. Ему оказали медицинскую помощь. Установить точное количество погибших в окруженном оккупантами Мариуполе и Волновахе сейчас невозможно, отметил Кириленко.

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Глава ОВА подчеркнул: за каждое преступление против мирных жителей Украины российские загватчики получат наказание.

Накануне Кириленко сообщил, что войска России нанесли ракетные удары по городу Краматорск. Враги убили одного человека, еще трое получили ранения. Оккупанты били по инфраструктурным и некоторым другим объектам.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 апреля Вооруженные силы нашей страны отразили наступление врага в Рубежном, Попасной и Авдеевке. Захватчики несут значительные потери.