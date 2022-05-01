На Донетчине под обстрелы оккупантов попали 9 человек, среди раненых – четверо детей

В субботу, 30 апреля, в результате российских обстрелов девять мирных жителей Донецкой области получили ранения разной степени тяжести. Среди раненых – четыре ребенка.

Об этом на своем канале в Telegram сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. По его словам, семь человек, среди которых трое детей были ранены в Доброполье.

Один ребенок получил ранение в Дробышеве, еще один местный житель стал жертвой российского вторжения в Лимане. Кроме того, в Бахмуте зарегистрирована смерть одного человека, раненого в Луганской области.

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Кириленко также отметил, что также сегодня удалось уточнить информацию о трех погибших в Мариуполе, однако точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить невозможно.

Всего на территории Донецкой области с начала полномасштабного российского вторжения погибло 286 мирных жителей, ранение разной степени тяжести получило 890 человек.

"Каждый россиянин заплатит за свои преступления!" – подчеркнул Кириленко.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты обстреляли 12 населенных пунктов в Донецкой области. В результате обстрелов погибли четверо мирных жителей. Среди них – ребенок.