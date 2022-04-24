На Донетчине оккупанты за сутки убили 5 мирных жителей: среди них двое детей

В воскресенье, 24 апреля, в Донецкой области российские оккупанты продолжили открывать огонь по гражданскому населению. В результате вражеских обстрелов в регионе за сутки погибли пять человек, еще столько же были ранены.

Об этом в Telegram сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. На Пасху в Донецкой области противник вел огонь вдоль всей линии разграничения (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Под огнем, в частности, населенные пункты Авдеевской, Очеретинской и Светлодарской общин. Под обстрелы российских "Градов" попал Авдеевский коксохимический завод", – добавил Кириленко.

Видео дня

Два человека погибли из-за обстрелов в Новоселовке, один – в Новомихайловке и еще двое в Красногоровке Очеретинской громады. В последнем селе россияне убили двоих детей 5 и 14 лет.

В Мариуполе и Волновахе, которые оккупанты практически стерли с лица земли, невозможно установить точное количество жертв среди мирного населения.

Глава ОВА подчеркнул, что все преступления российской армии тщательно документируются, захватчикам не удастся избежать ответственности.

"Каждый военный преступник будет наказан!" – пообещал Кириленко.

Как сообщал OBOZREVATEL, военнослужащие Объединенных сил успешно отразили семь атак врага на Донбассе. Благодаря умелым действиям и мастерству защитников Украины российские оккупанты понесли потери.