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На Донетчине оккупанты за сутки убили 5 мирных жителей: среди них двое детей

София Закревская
Война в Украине 2022
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На Донетчине оккупанты за сутки убили 5 мирных жителей: среди них двое детей

В воскресенье, 24 апреля, в Донецкой области российские оккупанты продолжили открывать огонь по гражданскому населению. В результате вражеских обстрелов в регионе за сутки погибли пять человек, еще столько же были ранены.

Об этом в Telegram сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. На Пасху в Донецкой области противник вел огонь вдоль всей линии разграничения (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Под огнем, в частности, населенные пункты Авдеевской, Очеретинской и Светлодарской общин. Под обстрелы российских "Градов" попал Авдеевский коксохимический завод", – добавил Кириленко.

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Оккупанты за сутки убили в Донецкой области 5 человек.

Два человека погибли из-за обстрелов в Новоселовке, один – в Новомихайловке и еще двое в Красногоровке Очеретинской громады. В последнем селе россияне убили двоих детей 5 и 14 лет.

В Мариуполе и Волновахе, которые оккупанты практически стерли с лица земли, невозможно установить точное количество жертв среди мирного населения.

Глава ОВА подчеркнул, что все преступления российской армии тщательно документируются, захватчикам не удастся избежать ответственности.

"Каждый военный преступник будет наказан!" – пообещал Кириленко.

Воронка от вражеского снаряда.
Дом, разрушенный обстрелом.
Обстрелы велись по всей линии разграничения.

Как сообщал OBOZREVATEL, военнослужащие Объединенных сил успешно отразили семь атак врага на Донбассе. Благодаря умелым действиям и мастерству защитников Украины российские оккупанты понесли потери.