На Донетчине оккупанты убили мирного жителя, еще 8 человек получили ранения, – глава ОВА

В среду, 27 апреля, в результате обстрелов российских оккупационных войск погиб мирный житель города Марьинка в Донецкой области. Еще пять человек в этом населенном пункте получили ранения.

Всего жертвами россиян в области за день стали восемь человек. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации на своем канале в Telegram.

Ранения разной степени тяжести получил один человек в Авдеевке, один в Триполье и один в Ласточкино. В Бахмуте медицинскую помощь получили два человека, раненые в Луганской области.

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По словам главы ОВА, всего в Донецкой области за два месяца полномасштабного вторжения, российские оккупанты убили 275 мирных жителей, ранения получили 868 человек (без учета жертв в Мариуполе и Волновахе).

"За все преступления россиянам придется отвечать!" – подчеркнул Кириленко.

Отметим, что в ООН накануне сообщили, что за два месяца войны, которую Россия начала против украинского государства, по состоянию на 25 апреля, погибли 2729 мирных жителей страны. Еще 3111 украинцев получили ранения. Среди погибших – 201 ребенок, еще 299 получили ранения.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 апреля в результате на Донбассе в результате атаки армии РФ погибли трое мирных жителей. Еще шесть человек получили ранения разной степени тяжести.