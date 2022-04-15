На Донетчине идут бои по всей линии фронта, на Херсонщине прогремели взрывы. Главное о ситуации по регионам

В Донецкой области по всей линии фронта продолжаются боевые действия. В Харькове оккупанты вновь обстреляли жилые кварталы, вследствие обстрелов есть пострадавшие.

Кроме того, на Киевщине и Херсонщине были слышны взрывы. Об этом говорится в сводке о ситуации в регионах Украины по состоянию на 8:00 пятницы 15 апреля, имеющейся в распоряжении OBOZREVATEL.

В Васильковской общине были слышны взрывы. По предварительным данным сработала ПВО.

Оккупанты не прекращают обстрелов жилых районов Харькова, ночью произошло несколько пожаров.

Враг также накрыл огнем Золочев и Дергачи. Есть пострадавшие.

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На Изюмском направлении продолжаются бои.

В течение суток в области зафиксировароны 24 вражеских обстрела. Погибли два человека, еще два ранены. Централизовано эвакуировано 225 человек.

По всей линии фронта идут бои. Враг накрыл обстрелами Мариуполь, В.Новоселку, Заречное, Угледар, Краматорск и район, Бахмут. В течение суток оккупанты убили трех человек, 7 получили ранения. В Красногоровке вспыхнул пожар в доме, утром там работали спасатели.

Ситуация в Мариуполе остается без изменений. Защитники города мужественно держат оборону, несмотря на блокаду, которая продолжается с 1 марта.

В Херсоне прогремели взрывы и обстрелы. Информации о разрушениях инфраструктуры и пострадавших нет. Во многих населенных пунктах области гуманитарный кризис, оккупанты занимаются мародерством.

В то же время ночь была относительно спокойной на Волыни, Закарпатье, Ривненщине, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Черновицкой, Львовской, Полтавской, Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской, Винницкой, Тернопольской, Кировоградской, Житомирской областях, Черкасщине, Черниговщине и Сумщине.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Генштабе сообщили, что армия оккупантов пытается взять под контроль Попасную и Рубежное. Вооруженные Силы Украины отбили восемь вражеских атак на Донбассе.