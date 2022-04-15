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На Донетчине идут бои по всей линии фронта, на Херсонщине прогремели взрывы. Главное о ситуации по регионам

Анна Паскевич
Война в Украине 2022
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На Донетчине идут бои по всей линии фронта, на Херсонщине прогремели взрывы. Главное о ситуации по регионам

В Донецкой области по всей линии фронта продолжаются боевые действия. В Харькове оккупанты вновь обстреляли жилые кварталы, вследствие обстрелов есть пострадавшие.

Кроме того, на Киевщине и Херсонщине были слышны взрывы. Об этом говорится в сводке о ситуации в регионах Украины по состоянию на 8:00 пятницы 15 апреля, имеющейся в распоряжении OBOZREVATEL.

Киевская область

В Васильковской общине были слышны взрывы. По предварительным данным сработала ПВО.

Харьковская область

Оккупанты не прекращают обстрелов жилых районов Харькова, ночью произошло несколько пожаров.

Враг также накрыл огнем Золочев и Дергачи. Есть пострадавшие.

Видео дня

На Изюмском направлении продолжаются бои.

Луганская область

В течение суток в области зафиксировароны 24 вражеских обстрела. Погибли два человека, еще два ранены. Централизовано эвакуировано 225 человек.

Донецкая область

По всей линии фронта идут бои. Враг накрыл обстрелами Мариуполь, В.Новоселку, Заречное, Угледар, Краматорск и район, Бахмут. В течение суток оккупанты убили трех человек, 7 получили ранения. В Красногоровке вспыхнул пожар в доме, утром там работали спасатели.

Ситуация в Мариуполе остается без изменений. Защитники города мужественно держат оборону, несмотря на блокаду, которая продолжается с 1 марта.

Херсонская область

В Херсоне прогремели взрывы и обстрелы. Информации о разрушениях инфраструктуры и пострадавших нет. Во многих населенных пунктах области гуманитарный кризис, оккупанты занимаются мародерством.

В то же время ночь была относительно спокойной на Волыни, Закарпатье, Ривненщине, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Черновицкой, Львовской, Полтавской, Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской, Винницкой, Тернопольской, Кировоградской, Житомирской областях, Черкасщине, Черниговщине и Сумщине.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Генштабе сообщили, что армия оккупантов пытается взять под контроль Попасную и Рубежное. Вооруженные Силы Украины отбили восемь вражеских атак на Донбассе.