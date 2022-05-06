На Донетчине дети похоронили маму в воронке от российского снаряда, который ее убил

В селе Верхнеторецкое Донецкой области в результате атаки российских войск погибла местная жительница – мать пятерых детей. Им пришлось похоронить маму в воронке от снаряда, который ее убил.

Об этом говорится в сюжете издания "Настоящее время". Страшный сын 37-летней Марины Славик рассказал, что мама погибла у него на руках (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Упал первый снаряд в десяти шагах от нас. Я увидел, как он упал. Мама легла, я присел. Она была возле меня. Совсем рядом. Я открываю глаза, мама лежит на боку и ее последнее слова: "Со мной все хорошо", – рассказал парень. Ему всего 18 лет.

Видео дня

По словам Славика, взрывной волной женщине повредило все внутренние органы. Он побежал домой, чтобы попросить у соседей помощи, а когда вернулся мама была уже мертвой.

Женщину похоронили в воронке, потому что, по словам парня, все кладбища в населенном пункте заминированы.

У Вячеслава есть еще два младших брата и две сестрички, парень официально оформил над ними опеку. Сейчас дети находятся в Дрогобыче Львовской области, семье помогают волонтеры.

Помочь семье можно на карту 5355 0850 2974 7798, Ялов Вячеслав Иванович.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты совершили очередной массированный ракетный удар по городу Краматорск. В результате среди мирного населения есть пострадавшие.