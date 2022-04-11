На Донбассе ВСУ уничтожили группировку оккупантов, которые также отличились зверствами в Сирии. Фото 18+

Защитники Украины ликвидировали часть батальонно-тактической группы оккупантов из состава 42-й мотострелковой дивизии РФ. Эти путинские вояки, отличившиеся участием в войне в Сирии, нарвались на ответ наших Сил обороны во время штурма в Донецкой области.

Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ на странице Facebook. Военные опубликовали снимки того, что осталось после уничтожения захватчиков (чтобы посмотреть фото 18+, доскролльте новость до конца ).

Речь идет о примерно десяти военнослужащих 1-й батальонной тактической группы 70-го мотострелкового полка 42-й мотострелковой дивизии 58-й армии южного военного округа РФ. Место дислокации этого подразделения – город Шали в Чечне.

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"Эта куча изуродованных тел – только часть батальонной тактической группы, которую воины Сил обороны Украины уничтожили во время штурма ряда населенных пунктов в Донецкой области", – сообщает Генштаб.

Известно, что командир этой БТГр вместе с начальником штаба были ликвидированы при обстреле в своей БМП-3.

Из всех, кто находился в машине оккупантов, "временно выжил" только сержант Магомедов. Обгоревшего, немногословного и почти мертвого его нашли украинские воины.

Отмечается, что в составе уничтоженного подразделения было много участников массовых убийств мирного населения Сирии. Как оказалось, опыт войны с беззащитными людьми не помог российским военным во время встречи с защитниками Украины.

"Превращение здоровых оккупантов в мертвых стало возможным благодаря четкому взаимодействию воинов Сил обороны. Отработав задачи на указанном участке, воины Сил специальных операций приступили к выполнению новых задач", – добавили в Генштабе ВСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине ликвидирован подполковник ВС РФ Динар Хаметов – командир дивизиона 200-й мотострелковой бригады 14-го армейского корпуса Северного флота. Этот топ-оккупант трижды был в командировках в Сирии, каждая из которых продолжалась полгода.