На Донбассе ВСУ сбили вертолет врага и уничтожили много техники

Защитники Украины отразили 12 вражеских атак в Луганской и Донецкой областях в течение 10 мая. Российские оккупанты потеряли много техники.

Об этом идет речь в сводке группировки Объединенных сил в Facebook. ВСУ продолжают сдерживать наступление агрессора.

"Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один вражеский вертолет Ми-24 и 3 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10", – сказано в сообщении.

Также уничтожено еще 12 российских танков, 19 единиц боевой бронированной техники, 4 артиллерийские системы, 2 единицы специальной инженерной техники и 7 автомобилей.

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Отметим, по данным оперативно-тактической группировки "Восток", на восточном направлении в течение 10 мая было уничтожено еще около 260 оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, за время полномасштабной войны РФ лишилась более 7 тысяч единиц боевой техники. Самым дорогим в списке потерь врага стал крейсер "Москва" – $750 млн. Общие убытки Кремля оцениваются в $34 млрд, и это куда больше, чем изначально планировала власть РФ.