На Донбассе ВСУ отбили три вражеских атаки: уничтожены десятки оккупантов, два танка и вертолет

Украинские защитники продолжают давать отпор российским захватчикам по всем направлениям. Так, в течение вторника, 19 апреля, на востоке Украины Вооруженные силы отразили три вражеских атаки.

Кроме того, было уничтожено 30 оккупантов и их техника. Об этом сообщили на Facebook-странице Оперативно-тактической группировки "Восток".

Потери противника на восточном направлении составили:

личного состава – 30;

танков – 2;

БТР/БМП – 8;

АТ – 2;

вертолетов – 1.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские фашистские войска продолжали совершать наступательные действия. Так, 19 апреля, украинские воины отразили три атаки врага", – говорится в сообщении.

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Напомним, что российские оккупанты в войне против Украины по состоянию на 19 апреля потеряли уже более 20,8 тысяч военнослужащих – как простых солдат, так и офицеров. Кроме того, украинские Силы обороны уничтожили много новой техники врага.

В частности, ряды путинской армии поредели более чем на 2 тыс. бронемашин, 800 танков и 319 самолетов с вертолетами. В Генеральном штабе ВСУ отмечают, что данные не точные, подсчет усложнен постоянными боевыми действиями.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что попытки россиян штурмовать позиции ВСУ под городом и переброска войск на Донбасс через Купянск и Изюм ежедневно оборачиваются для врага огромными потерями в живой силе, авиации и бронетехнике.