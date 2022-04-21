На Донбассе ВСУ отбили девять атак врага, оккупанты частично блокируют Харьков и готовят 'мобилизацию' на Херсонщине – Генштаб

На 57-е сутки войны в Украине вражеская армия РФ пытается продолжать наступательные действия на Восточном направлении, чтобы установить полный контроль над Донеччиной и Луганщиной. Оккупанты частично блокируют Харьков и готовят "мобилизацию" в Херсонской области.

В то же время украинские защитники помешали их штурму на Донбассе, отбив девять вражеских атак. О ситуации на фронте сообщает в Facebook Генеральный штаб ВСУ.

На сегодня враг продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры по всей территории Украины. На Волынском, Полесском и Северском направлениях он активных действий не проводил, изменений в состоянии и положении группировок его войск не обнаружено.

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На Слобожанском направлении захватчики продолжают наращивать систему технического обеспечения.

В частности, в Балаклее раненых российских военнослужащих начали размещать в городской поликлинике, несмотря на то, что госпиталь для российских военных оборудован в здании местной музыкальной школы. Размещение оккупантов в медучреждении свидетельствует о значительном росте количества "300-х" и проблемах с их дальнейшей медицинской эвакуацией.

Враг продолжает частичную блокировку и обстрелы города Харьков. А на Донецком и Таврическом направлениях и дальше совершает артиллерийские обстрелы вдоль всей линии столкновения.

На Херсонщине захватчики планируют организовать принудительную так называемую мобилизацию местных жителей на войну с Украиной. Одновременно, оккупанты поставили цель полностью прекратить гуманитарную поддержку области со стороны украинских властей. Продолжается террор населения.

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