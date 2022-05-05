На Донбассе все идет к поражению россиян, их остановят: польский генерал дал прогноз
Российские войска проигрывают Силам обороны Украины в битве на Донбассе, где сейчас продолжаются самые активные боевые действия. Там украинские воины готовят оккупантам стратегическую ловушку.
Об этом заявил военный эксперт, генерал сухопутных войск ВС Польши в отставке и экс-замминистра национальной обороны Вальдемар Скшипчак. Мнением он поделился в интервью "Укринформу".
По его словам, украинская армия хорошо подготовилась к обороне на Донбасском направлении, где захватчики уже "поломали себе зубы", понеся значительные потери – в технике и живой силе.
Эксперт отмечает, что именно там сосредоточено наибольшее количество российских сил, однако их не хватает.
"На так называемой Донбасской дуге украинцы готовят россиянам стратегическую ловушку. На Донбассе все идет к поражению российских сил, их остановят", – подчеркнул польский генерал.
Он добавил, что украинские военные истощают оккупантов там и одновременно осуществляют контратаки на подразделения ВС РФ, расположенные на Харьковском и Николаевском направлениях.
"Мне кажется, что новые украинские подразделения смогут разбить россиян к северу от Харькова и к югу от Кривого Рога", – убежден Скшипчак в победе Украины.
Напомним: в Генштабе ВСУ информируют, что на сегодняшний день войска РФ пытаются продвинуться на Лиманском, Северодонецком и Попаснянском направлениях. Также они продолжают штурм "Азовстали" в Мариуполе, наносят ракетные удары по другим регионам.
Вместе с тем, за 4 мая только на Донбассе наши воины отбили девять атак войск РФ, уничтожив их технику. Кроме того, защитники обезвредили 11 вражеских воздушных целей.
Как сообщал OBOZREVATEL, в США убеждены, что Россия уже проиграла войну против Украины, о чем свидетельствуют многочисленные провалы оккупантов в достижении поставленных целей. Спикер Белого дома Джен Псаки заявила, что Путину не суждено было пройтись маршем по улицам Киева.