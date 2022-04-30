На Донбассе воины-разведчики уничтожили 'птичку' МЧС России. Фото

В небе над Донбасом украинские воины сбили очередной беспилотник "Орлан-10" российских оккупантов. Сбитая "птичка" принадлежит российскому Министерству чрезвычайных ситуаций.

Видимо, у рашистов с БПЛА в результате эффективной работы по их уничтожению украинскими военными тяжеловато. Об этом пишут на Facebook-странице Операции объединенных сил.

"В Донецкой области воины-разведчики группировки Объединенных сил успешно уничтожают вражеские многоцелевые беспилотные авиационные комплексы российских оккупантов "Орлан-10". На фото видно, что "птичка" принадлежит МЧС российского рейха", - отмечают в Штабе ООС.

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"Видимо, совсем тяжело у оккупантов со своими беспилотниками. Ждем теперь в небе их боевых дельтапланов и тактических воздушных шаров с воздушными змеями!" – иронизируют защитники Украины.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в России 19 апреля вспыхнули масштабные лесные пожары. Сотни гектаров лесов горят в Хакасии, Новосибирской и Омской области, Красноярском крае, Иркутской области и Забайкальском крае, на Дальнем Востоке. Самая сложная ситуация – в Сибири.

Вследствие пожаров были уничтожены и повреждены десятки домов, сгорели машины.

В то же время беспилотники МЧС России, которые должны летать над охваченными пламенем лесами и помогать бороться со стихией - летают над украинским Донбассом, где их успешно "приземляют" защитники Украины.