На Донбассе в пасхальное утро российские оккупанты убили двух детей: детали трагедии

На Донбассе пасхальным утром российские оккупанты убили двоих детей. Девочки 14 и 5 лет погибли под завалами разбомбленного рашистами дома.

Трагедия произошла в Очеретинской общине Покровского района Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

"Жизнь двоих детей из Очеретинской общины забрали российские оккупанты в это пасхальное утро. Дом на улице Мира, где жила их семья, был разрушен, девочки 14 и 5 лет погибли. За преступления, которые творят оккупанты на нашей земле, им не будет прощения - ни от Бога, ни от людей", – отметил Кириленко.

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Глава Донецкой ОВА в очередной раз призвал жителей Донбасса не быть легкомысленными по поводу собственной безопасности и срочно эвакуироваться из прифронтовой зоны. Он попросил людей не тешить себя обманчивыми надеждами на "человечность" россиян: рашисты умышленно бьют по жилым домам и гражданским гражданам – потому что их цель состоит в уничтожении украинцев.

"Берегите жизнь – свою и своих детей. Именно это, а не обжитые квартиры и дома, является самой высокой ценностью. Все разрушенное восстановим. Главное – остановить орду. А гражданским – выжить", – написал Кириленко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 23 апреля РФ запустила 7 ракет по Одессе. В результате попаданий в жилую многоэтажку по меньшей мере 8 человек погибли, 18 ранены. Среди убитых рашистами – 3-месячный младенец.