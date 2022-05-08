На Донбассе в боях против россиян погиб боец из Новой Одессы: без отца остались два сына. Фото

В боях за украинское государство погиб воин Вооруженных сил из города Новая Одесса в Николаевской области Станислав Коптилов. Без отца осталось двое маленьких детей.

Об этом в воскресенье, 8 мая, со ссылкой на брата погибшего бойца Виталия сообщило издание "Новости N". По его словам, трагедия произошла на востоке Украины.

Сиротами стали два мальчика, одному 6 лет, а второму – два месяца.

Станислав был ветераном войны на Донбассе. Как рассказал его родственник, во время службы в АТО, он видел зверства, на которые способны российские военнослужащие.

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"Когда брат еще служил в АТО, и видел зверства, которые творят захватчики, то и теперь ушел на фронт, чтобы этот ужас не коснулся нас и наших детей", – сказал он.

Карта для помощи жене и детям погибшего защитника Украины 5167 8032 5929 4580 (Валентина Коптилова).

Как сообщал OBOZREVATEL, в боях с российскими оккупантами погиб защитник Украины Руслан Боровик. Мужчина защищал нашу страну с 2014 года, прошел через ад в Донецком аэропорту, и после полномасштабного вторжения РФ отправился на фронт в первый же день, 24 февраля.

Также стало известно, что недавно на войне против РФ погиб 22-летний американец Вилли Джозеф, который захотел защищать Украину. У бойца остались жена и маленький ребенок.