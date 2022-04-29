На Донбассе украинский пограничник спас побратимов: детали истории героя

В одном из населенных пунктов на Донбассе, где шли бои с российскими оккупантами, украинский пограничник спас своих побратимов. Когда на их позиции упала вражеская граната, мужчина не растерялся, подхватил ее и выбросил подальше, чем спас немало жизней.

Об этом пишет пресс-служба Государственной пограничной службы Украины в Telegram. Все произошло тогда, когда оккупанты пошли в наступление.

У оккупантов было количественное преимущество, много танков и бронированных машин. Однако наши защитники приняли неравный бой. В один из моментов пограничник заметил, что на их позиции прилетела граната.

"Не мешкая и несмотря на опасность наш герой выбросил гранату с позиции. Своим смелым и мужественным поступком пограничник спас побратимов от верной гибели", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 24 февраля было ликвидировано уже почти 23 000 российских оккупантов. При этом около 400 врагов уничтожили за минувшие сутки, 27 апреля. Количество разбитых танков приближается к одной тысячи, самолетов – почти 190, вертолетов – более 150.