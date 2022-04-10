На Донбассе украинские защитники нанесли урон врагу: уничтожено 5 танков и 8 артсистем

Вооруженные силы Украины продолжают ликвидировать живую силу и технику врага на Донецком и Луганском направлениях. За 10 апреля наши защитники уничтожили пять танков, восемь единиц бронированной техники, шесть военных автомобилей и восемь артиллерийских систем оккупантов.

Свежие данные были опубликованы вечером в воскресенье на Facebook-странице Операции Объединенных сил. В целом за сутки успешно отбиты четыре атаки противника, нанеся ему существенный урон.

Кроме того, подразделения противовоздушной обороны сбили три вертолета и два беспилотных летательных аппарата РФ.

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Что касается статистики за неделю, то военнослужащие ОС отбили 51 вражескую атаку. На Донбассе за семь дней было уничтожено:

- 39 танков;

- 70 единиц бронированной техники;

- 55 единиц автомобильной техники;

- 22 артиллерийских системы;

- 17 беспилотных летательных аппаратов;

- 4 самолета;

- 6 вертолетов;

- 5 крылатых ракет.

"Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора!" – подытожили в ООС.

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