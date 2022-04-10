На Донбассе украинские защитники нанесли урон врагу: уничтожено 5 танков и 8 артсистем
Вооруженные силы Украины продолжают ликвидировать живую силу и технику врага на Донецком и Луганском направлениях. За 10 апреля наши защитники уничтожили пять танков, восемь единиц бронированной техники, шесть военных автомобилей и восемь артиллерийских систем оккупантов.
Свежие данные были опубликованы вечером в воскресенье на Facebook-странице Операции Объединенных сил. В целом за сутки успешно отбиты четыре атаки противника, нанеся ему существенный урон.
Кроме того, подразделения противовоздушной обороны сбили три вертолета и два беспилотных летательных аппарата РФ.
Что касается статистики за неделю, то военнослужащие ОС отбили 51 вражескую атаку. На Донбассе за семь дней было уничтожено:
- 39 танков;
- 70 единиц бронированной техники;
- 55 единиц автомобильной техники;
- 22 артиллерийских системы;
- 17 беспилотных летательных аппаратов;
- 4 самолета;
- 6 вертолетов;
- 5 крылатых ракет.
"Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора!" – подытожили в ООС.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
Украинцы собрали для ВСУ более 250 млн грн через "Дію". Средства поступают в фонд "Вернись живым", который закупает и передает все необходимое нашим бойцам.
Сводку Генштаба ВСУ по ситуации на фронте на вечер 10 апреля можно почитать по ссылке.