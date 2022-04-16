На Донбассе украинские воины уничтожили 15 танков РФ, сбили 4 'Орлана' и 2 крылатые ракеты

Украинские защитники в течение субботы, 16 апреля, отбили десять атак российской армии на Донецком и Луганском направлениях. Военнослужащие Вооруженных сил нанесли ущерб стране-агрессору.

Об этом сообщили на Facebook-странице Операции Объединенных сил. Там подчеркнули, что ВСУ продолжают защищать украинскую землю.

В частности, украинские защитники уничтожили 15 танков, 3 артиллерийские системы, 24 единицы бронированной и 10 единиц автомобильной техники противника. Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 4 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10" и 2 крылатые ракеты.

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"Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора!" – говорится в сообщении штаба ООС.

Перед этим Оперативно-тактическая группировка "Восход" сообщила, что украинским воинам 16 апреля удалось отразить одну атаку врага и уничтожить 16 оккупантов. Кроме того, были уничтожены 2 БМП, 4 артиллерийские системы, 2 АТ и 3 беспилотника.

Отметим, что Вражеская российская армия за неполные 52 суток войны против Украины потеряла более 20,1 тыс. личного состава – простых солдат, офицеров и полковников. Кроме того, ее ряды поредели на 762 танка, 371 артиллерийскую систему, 308 самолетов и вертолетов.

В Генштабе ВСУ отметили, что данные уточняются, поскольку подсчет уничтоженной вражеской техники и количества оккупантов осложняется интенсивностью ведения боевых действий.

Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Токмак в Запорожской области, временно находящемся в оккупации, Вооруженные силы Украины ударили по солдатам российской армии, разгружавшим вагоны с боеприпасами. Никто из оккупантов не выжил.