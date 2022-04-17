На Донбассе украинские воины отразили 58 атак врага за неделю: уничтожено много техники

Защитники Украины в течение недели отбили 58 атак в Донецкой и Луганской областях. Российские оккупанты понесли значительные потери, в том числе было уничтожено десятки единиц вражеской техники.

Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС в Facebook вечером в воскресенье, 17 апреля. В сводке отмечается, что ВСУ продолжают мужественно сдерживать наступление армии РФ.

За последние 7 суток наши военные уничтожили 37 танков, 24 артиллерийские системы, 61 единицу бронированной и 51 единицу автомобильной техники, 5 вертолетов, 17 беспилотников и 2 крылатые ракеты.

В частности, в течение 17 апреля ВСУ отбили 12 вражеских атак, уничтожив 10 танков, 5 артиллерийских систем, 15 единиц бронированной и 5 единиц автомобильной техники противника. А подразделения ПВО сбили еще 2 вертолета Ми-24 и беспилотник типа "Орлан-10".

Как сообщал OBOZREVATEL, в начала полномасштабной войны Россия потеряла более 20 300 человек личного состава. Также ВСУ уничтожили тысячи единиц боевой техники, в том числе более 770 танков, свыше 300 самолетов и вертолетов.