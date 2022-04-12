На Донбассе украинские воины отбили 6 атак и нанесли потери оккупантам

Защитники Украины в течение 12 апреля отбили 6 вражеских атак в Донецкой и Луганской областях. Российские оккупанты понесли очередные потери.

Об этом сказано в сводке пресс-центра штаба операции Объединенных сил в Facebook. Наши военные продолжают сдерживать наступление агрессора.

ВСУ уничтожили 2 единицы вражеской автомобильной техники и 3 артиллерийские системы.

В свою очередь в небе над Донбассом подразделения противовоздушной обороны сбили один российский вертолет и два беспилотника.

Напомним, за 48 дней полномасштабной войны в Украине ликвидировано около 19600 российских оккупантов. Враги потеряли тысячи единиц боевой техники, в частности, более 300 самолетов и вертолетов, свыше 730 танков, около 60 средств ПВО и почти 2000 боевых бронированных машин.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты продолжают перегруппировываться перед наступлением на востоке Украины. Они гонят колонны техники и вооружения из России на Харьковщину и Донетчину.