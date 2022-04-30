На Донбассе продолжаются обстрелы по всей линии фронта, на Херсонщине и Запорожье бои: главное о ситуации в Украине

Российские оккупанты продолжают обстреливать всю линию фронта на Донбассе. Враг совершает ракетные и артиллерийские удары, а также авианалеты.

Также сложные бои точатся в южных регионах Украины. Об этом говорится в сводке ситуации по регионам на утро субботы, 30 апреля, которой располагает OBOZREVATEL.

Относительно спокойно ночь прошла во многих областях Украины: на Волыни, Закарпатье, Ривненщине, Киевщине и Черниговщине, а также в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Одесской, Николаевской, Винницкой, Тернопольской, Хмельницкой, Житомирской, Кировоградской, Черкасской и Полтавской областях.

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На Днепропетровщине ночь прошла спокойно. Утром враг нанес ракетный удар по селу в Синельниковском районе. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Подробная информация и данные о последствиях выясняются.

В Запорожской области – район Гуляйполя продолжаются ожесточенные бои. Ночью активно работала артиллерия по обе стороны. Информация уточняется.

В Харькове обстрелы города ночью продолжились, в частности, крайнего восточного жилого района Салтовка. В результате вражеского огня один человек ранен. В течение суток продолжались обстрелы оккупантами населенных пунктов Богодуховского, Изюмского и Лозовского районов.

На Луганщине зафиксированы 16 массированных артиллерийских атак за сутки. В результате обстрелов горели 20 домов и 2 школы. Из-за высокой интенсивности боевых действий в области информации о погибших и пострадавших нет.

В Донецкой области противник совершал авиационные и ракетные удары, артиллерия оккупантов била по всей линии фронта. В Марьинке, Красногоровке и Новомихайловке были попытки прорыва – все неудачные. В Лимане – постоянные обстрелы из артиллерии как самого города, так и общины.

В Очеретинской территориальной общине начали самоуничтожаться мины, которые ночью были разбросаны РСЗО "Смерч", взрывы продолжаются, в настоящее время пострадавших нет. В Мариуполе ситуация остается без изменений.

На Херсонщине враг продолжает боевые действия на территории области и обстрелы соседних регионов. Из-за взрывов много уничтоженных домов и раненых граждан. Критической остается ситуация в селах, граничащих с Николаевом, Снигиревкой, Зеленодольским и Кривым Рогом. Ситуация в области остается сложной.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты пытаются продолжить наступательные действия в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и сухопутного коридора с временно оккупированным Крымом. Впрочем, все намерения врага оказываются безуспешными, Вооруженные силы Украины дают отпор противнику в боях.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе российская армия не демонстрирует существенных прорывов на фронте, не говоря уже о взятии в окружение украинских группировок войск. Оккупанты на линии фронта в 500 км добиваются лишь небольших тактических успехов, хотя имеют больше военной техники, особенно артиллерии.

Тем не менее по информации британской разведки, битва за Донбасс остается главным стратегическим направлением для страны-агрессора. Оккупанты по-прежнему сосредотачивают основные усилия на захвате всей территории Донецкой и Луганской областей.