На Донбассе оккупанты 7 раз пытались пробить оборону: все атаки отбиты, враг понес потери
Военнослужащие Объединенных сил успешно отбили семь атак врага на востоке Украины. Благодаря умелым действиям и мастерству защитников страны российские оккупанты понесли потери.
Об этом 24 апреля сообщает пресс-центр Операции объединенных сил. Как отмечается, украинские воины уничтожили на Донбассе 13 танков, 3 артиллерийские системы, 17 единиц бронированной техники, 4 боевые бронированные машины, 18 автомобилей и 4 топливозаправщика оккупантов.
Кроме того, подразделения ППО сбили три российских беспилотника типа "Орлан-10", стоимость которого достигает 100 тысяч долларов.
Всего за неделю военные ООС отбили 63 атаки противника. За это время были уничтожены вражеские:
один ЗРК,
55 танков,
20 артиллерийских систем,
114 единиц бронированной техники,
6 боевых бронированных машин,
2 единицы специальной инженерной техники,
62 автомобиля,
5 топливозаправщиков.
ПВО сбили 5 самолетов, один вертолет, 28 беспилотников и 3 крылатые ракеты россиян.
"Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора! Вместе к победе!", – говорится в сообщении пресс-центра ООС.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович спрогнозировал, сколько может продлиться война на Донбассе. По его словам, путинской армии противостоят профессиональные и крайне мотивированные части Вооруженных Сил Украины.