На Донбассе оккупанты 7 раз пытались пробить оборону: все атаки отбиты, враг понес потери

Военнослужащие Объединенных сил успешно отбили семь атак врага на востоке Украины. Благодаря умелым действиям и мастерству защитников страны российские оккупанты понесли потери.

Об этом 24 апреля сообщает пресс-центр Операции объединенных сил. Как отмечается, украинские воины уничтожили на Донбассе 13 танков, 3 артиллерийские системы, 17 единиц бронированной техники, 4 боевые бронированные машины, 18 автомобилей и 4 топливозаправщика оккупантов.

Кроме того, подразделения ППО сбили три российских беспилотника типа "Орлан-10", стоимость которого достигает 100 тысяч долларов.

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Всего за неделю военные ООС отбили 63 атаки противника. За это время были уничтожены вражеские:

один ЗРК,

55 танков,

20 артиллерийских систем,

114 единиц бронированной техники,

6 боевых бронированных машин,

2 единицы специальной инженерной техники,

62 автомобиля,

5 топливозаправщиков.

ПВО сбили 5 самолетов, один вертолет, 28 беспилотников и 3 крылатые ракеты россиян.

"Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора! Вместе к победе!", – говорится в сообщении пресс-центра ООС.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович спрогнозировал, сколько может продлиться война на Донбассе. По его словам, путинской армии противостоят профессиональные и крайне мотивированные части Вооруженных Сил Украины.