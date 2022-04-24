newspaper

На Донбассе оккупанты 7 раз пытались пробить оборону: все атаки отбиты, враг понес потери

Анна Паскевич
Война в Украине 2022
1 минута
9,4 т.
На Донбассе оккупанты 7 раз пытались пробить оборону: все атаки отбиты, враг понес потери

Военнослужащие Объединенных сил успешно отбили семь атак врага на востоке Украины. Благодаря умелым действиям и мастерству защитников страны российские оккупанты понесли потери.

Об этом 24 апреля сообщает пресс-центр Операции объединенных сил. Как отмечается, украинские воины уничтожили на Донбассе 13 танков, 3 артиллерийские системы, 17 единиц бронированной техники, 4 боевые бронированные машины, 18 автомобилей и 4 топливозаправщика оккупантов.

Кроме того, подразделения ППО сбили три российских беспилотника типа "Орлан-10", стоимость которого достигает 100 тысяч долларов.

Видео дня

Всего за неделю военные ООС отбили 63 атаки противника. За это время были уничтожены вражеские:

  • один ЗРК,

  • 55 танков,

  • 20 артиллерийских систем,

  • 114 единиц бронированной техники,

  • 6 боевых бронированных машин,

  • 2 единицы специальной инженерной техники,

  • 62 автомобиля,

  • 5 топливозаправщиков.

ПВО сбили 5 самолетов, один вертолет, 28 беспилотников и 3 крылатые ракеты россиян.

"Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора! Вместе к победе!", – говорится в сообщении пресс-центра ООС.

Силы ООС успешно отбили семь атак врага

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович спрогнозировал, сколько может продлиться война на Донбассе. По его словам, путинской армии противостоят профессиональные и крайне мотивированные части Вооруженных Сил Украины.