На Донбассе не прекращаются обстрелы и бои, оккупанты нанесли ракетный удар по Николаевщине. Главное

По состоянию на субботу 23 апреля российские оккупанты не прекращают обстреливать и бомбардировать мирные украинские города. В результате вражеских атак среди мирного населения есть погибшие и раненные.

Кроме того, агрессор активизировал боевые действия на востоке нашей страны. Об этом говорится в сводке ситуации по регионам на утро субботу, 23 апреля, которой располагает OBOZREVATEL.

Несмотря на боевые действия во некоторых регионах страны, относительно спокойно ночь прошла во многих областях Украины: на Волыни, Закарпатье, Ривненщине, Киевщине, Полтавщине, Житомирщине, Кировоградщине, а также в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Черновицкой, Львовской, Одесской, Запорожской, Винницкой, Тернопольской областях, Сумской и Черниговской областях.

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На Днепропетровщине за ночь была одна ночная тревога. Оккупанты совершили артиллерийские обстрелы окрестностей Зеленодольска. К счастью, вражеские снаряды ни людей, ни дома не задели.

В Харькове ночью продолжались артиллерийские обстрелы жилых районов с восточной стороны. Интенсивные обстрелы этих районов были и днем, по Харькову за сутки – 7 раненых, 2 погибли. По области – активные бои в Изюмском направлении, в частности Барвенково.

На Луганщине враг обстреливает жилую инфраструктуру всех городов. Горячее всего было в Попасной. Кроме того, что в городе несколько недель продолжаются уличные бои, российская армия постоянно накрывает огнем многоэтажки и частные дома. Только вчера местные жители выдержали пять артиллерийских атак врага. Погибли 3 гражданских и 1 военный. Еще одна гражданская женщина получила ранение.

В Донецкой области ночные обстрелы были по всей линии разграничения. На утро зафиксировали обстрелы в районе населенного пункта Нью-Йорк и активизация противника вблизи Марьинки и Новомихайловки. В Мариуполе продолжается блокада, но украинские военные держат оборону. В течение 23 апреля будет очередная попытка эвакуации населения из Мариуполя в Запорожье.

В Херсонской области оккупанты продолжают обстрел населенных пунктов области и запускать ракеты с территории оккупированных сел в сторону Николаева и Днепропетровщины. Ситуация в области – на грани гуманитарной катастрофы.

В Николаевской области ночью раздавались взрывы. По предварительной информации – "прилет" ракеты, в результате которого пострадавших нет. Выбиты окна в домах, повреждены линии электропередачи. Ситуация на территории области контролируется.

Напомним, в ночь на 23 апреля российские оккупанты совершили пять ракетных ударов по Николаеву. Один из снарядов попал в кафе "Бомбардир". В результате ракетного удара кафе сравняли с землей, а в соседних многоэтажках повыбивало окна и двери.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 23 апреля российские оккупанты проводят наступательные действия в Восточной операционной зоне с попытками установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей. Также враг пытается обеспечить сухопутный путь между указанными территориями и временно оккупированным Крымом.