На Донбасс пришел сирийский палач: Яковенко спрогнозировал тяжелое сражение

Новое наступление армии России в Украину может отличаться от предыдущих. Агрессор может использовать сирийский сценарий массового уничтожения мирных жителей.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал российский оппозиционный политик и журналист Игорь Яковенко. "Пришел сирийский палач, генерал Дворников, который привык уничтожать мирных граждан массово, сотнями тысяч. Думаю, битва за Донбасс будет вестись по сирийскому сценарию, когда будут ковровые бомбардировки", – предупредил он.

Как пояснил оппозиционер, генерал Александр Дворников, который был назначен новым командующим вооруженными силами РФ в Украине, имеет опыт войны в Грозном и в Сирии. Там он активно использовал метод ковровых бомбардировок.

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"Дворников ничего другого не умеет. Он так действовал в Грозном, он так действовал в Сирии. На земле Дворников не работает и, скорее всего, не умеет", – заметил Яковенко.

Он признал, что Украина, в отличие от Сирии, располагает средствами противовоздушной обороны, следовательно, повторения сирийского сценария не будет.

"Здесь ему будет противостоять немножко другой противник, потому что у сирийцев, которые сопротивлялись, вообще не было никаких средств ПВО, не было самолетов. Но с воздуха уничтожать население Дворников может, поэтому будет тяжелая история", – сказал оппозиционер.

Он заявил, что победа в этой войне будет за Украиной, но в настоящее время невозможно спрогнозировать, когда именно это может произойти.

Как писал OBOZREVATEL, 8 апреля на должность командующего Южным военным округом РФ был назначен генерал Дворников. Страна-агрессор начала направлять на восток Украины новые силы.