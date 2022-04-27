На Днепропетровщине задержали российских агентов: 'сливали' данные о вооружении и позициях ВСУ

В Украине продолжают ловить российских агентов, помогающих оккупантам в войне против нашего государства. В частности, двоих таких "помощников" рашистов задержали в Днепропетровской области.

Агенты "сливали" врагам данные о вооружении и позициях Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в своем Telegram-канале.

"Минус два российских агента на Днепропетровщине. СБУ задержала предателей, работавших на спецслужбы оккупанта. Мужчины сознательно продались тем, кто убивает нашу Украину", – говорится в сообщении.

В частности, один из них должен был влиться в территориальную оборону Днепра. А затем собирать и сливать данные о личном составе, вооружении и позициях наших военных.

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Второй агент "отрабатывал" город Кривой Рог. Он фотографировал оборонительные укрепления на этом направлении. Пособник рашистов работал через закрытые каналы связи, а также имел конспиративную квартиру на оккупированной территории.

"Предательский план провалился, как и все, что задумывают орки..." – добавил Резниченко.

Напомним, в Киеве правоохранители задержали бывшего первого заместителя Фонда государственного имущества Украины, работавшего в госструктуре с 2010 по 2014 год. Его подозревают в госизмене и сотрудничестве с оккупантами.

В Бучанском районе Киевской области задержан 17-летний местный житель, подозреваемый в государственной измене. Несовершеннолетний украинец якобы помогал оккупантам, а также вместе с ними грабил дома жителей пригорода столицы.

Как сообщал OBOZREVATEL, сотрудники Патрульной полиции на Львовщине задержали двух мужчин по подозрению в диверсионной деятельности в пользу российской армии. По предварительной информации, они оба "сливали" данные о перемещении боевой техники ВСУ, расположении блокпостов наших военных и проводили корректировку огня со стороны оккупантов.

В Ривненской области правоохранители задержали российского диверсанта. Оккупанта погубило слово "паляниця", значение которого он не смог объяснить.