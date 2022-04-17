На Днепропетровщине взрывотехники обезвредили боевую часть ракеты "Точка-У". Фото

В Павлоградском районе Днепропетровской области 16 апреля украинские взрывотехники обезвредили боевую часть ракеты "Точка-У". Из-за этого около 16:30 местные жители могли слышать взрыв.

Информацию подтвердило Главное управление ГСЧС Украины в Днепропетровской области. Указывается, что остатки ракеты нашли вне населенных пунктов.

На место выехала группа пиротехнических работ Аварийно-спасательного отряда специального назначения.

Вечером, неподалеку от сел Богдановка и Богуслав, опасные остатки ракеты были уничтожены пиротехниками.

Граждан попросили сохранять спокойствие, так как подрывы по уничтожению остатков боеприпасов выполняются экспертами. Взрывы являются контролируемыми и не угрожают окружающим.

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Баллистическая ракета "Точка-У" способна бить на расстояние до 120 км. ТРК был разработан еще в СССР, работы начались в 1968 году.

Это оружие есть как у ВСУ, так и у Вооруженных сил России. В ходе полномасштабного вторжения оккупанты применяли "Точку" для обстрела железнодорожного вокзала в Краматорске, а потом обвинили в атаке по мирным жителям Украину.

Множество фактов доказывают именно РФ. Агрессору не удастся избежать наказания за военные преступления!

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