На Днепропетровщине украинская ПВО сбила две вражеских ракеты: появились подробности

Ночью 5 апреля противовоздушная оборона сбила две ракеты российских оккупантов над Днепропетровской областью. Обломки упали в одном из сел и повлекли небольшой пожар.

Об этом в Facebook cообщил глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко. Он уточнил, что пострадавших нет.

"Ночью наша ПВО сбила над областью две вражеские ракеты. Обломки повлекли за собой незначительное возгорание в одном из сел. К счастью, никто не пострадал", – отметил глава ОГА.

Резниченко добавил, что у него есть видео момента уничтожения ракет, однако такие кадры сейчас обнародовать нельзя. Он пообещал, что после победы покажет его.

Видео дня

Сейчас в области ситуация под контролем.

Как сообщал OBOZREVATEL, несколько дней назад оккупанты нанесли ракетные удары по Днепру. Тогда ранения получили два человека.

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