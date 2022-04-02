На Днепропетровщине подросток бросил в бомбоубежище "коктейль Молотова": в укрытии прятались женщины и дети

В городе Покров Днепропетровской области несовершеннолетний бросил в бомбоубежище бутылку с горючей смесью во время воздушной тревоги, когда там находились люди. 14-летнего злоумышленника, по данным следствия ранее совершавшего особо тяжкие преступления, задержали.

Инцидент произошел вечером 31 марта по улице Медицинской, сообщается на официальном сайте Национальной полиции. Из-за "коктейля Молотова" в укрытии началось возгорание.

В тот момент в бомбоубежище находились преимущественно женщины и дети. В результате пожара никто не пострадал.

Копы оперативно установили и задержали злоумышленника. Им оказался местный подросток, в отношении которого на рассмотрении в суде уже есть дела по совершению им тяжких и особо тяжких преступлений.

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1 апреля следователь по согласованию с прокурором объявил парню о подозрении по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от трех до семи лет.

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