На Днепропетровщине достраивают четвертый рубеж обороны: Корбан раскрыл секрет успеха

На Днепропетровщине завершают строительство четвертого фортификационного рубежа обороны. Их в области начали возводить сразу же после формирования бригад территориальной обороны.

Об этом в интервью СМИ рассказал глава территориальной обороны Днепропетровской области Геннадий Корбан. Он отметил, что по просьбе главы Донецкой областной военной администрации днепропетровцы строят оборонительные сооружения и в Донецкой области.

"При всех убедительных речах политиков о том, что полномасштабной войны не будет, здесь делался расчет, что такое может случиться. И поэтому территориальную оборону мы развернули быстрее всех, раньше всех, более подготовлено", – пояснил он.

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Он рассказал, что на территории Днепропетровской области действуют несколько бригад терробороны.

"У нас тут несколько бригад территориальной обороны по 7-8 батальонов. Есть специальные батальоны, которые могут выполнять отдельные боевые задачи. Не только охранять или защищать территорию. Есть, например, батальоны связи", – сказал Корбан.

Также он рассказал, что днепропетровская терроборона действует и за пределы области – в Херсонской и Запорожье.

"Наши части освобождают какие-то села в Херсонской, Запорожской областях. Туда сразу заходит техника. Днепропетровская техника, потому что там не с кем разговаривать. Я, например, до сих пор не видел ни одного представителя Херсонской области, несмотря на то, что мы работаем на их территории", – рассказал Корбан.

При этом он отметил, что не имеет к ним претензий, ведь они, возможно, заняты чем-нибудь другим: спасением населения, гуманитарной помощью и тому подобное.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что строящиеся вокруг Днепропетровщины оборонные сооружения постоянно совершенствуются. Также сформированы большие запасы продовольствия, воды и медикаментов. Приняты и все меры для отражения химических атак.

Также Геннадий Корбан заявил, что Днепр – цель Российской Федерации, а также пуповина между фронтами. По его словам, Днепр нужен рашистам, поскольку он является крупным промышленным центром.