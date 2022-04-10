На Чернобаевской птицефабрике из-за россиян погибло около 4 млн кур. Фото

На Чернобаевской птицефабрике, одной из крупнейших в Европе, погибло уже около 4 млн кур. Она находится на временно контролируемой оккупантами территории, отрезана от цепочек поставки корма, а из-за отсутствия электричества автоматизированная система кормления не работает.

О проблеме написали даже иностранные СМИ, среди которых The Wall Street Journal. Директор птицефабрики Андрей Чирков рассказал, что солдаты РФ просто пришли и под дулом автомата, без какого-либо диалога, забрали ключи от транспорта компании.

"На следующий день мы взяли два грузовика, чтобы поехать на ближайший комбикормовый завод – но на обратном пути нас обстреляли. Мы больше не рисковали", – сказал Чирков.

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Сотрудникам фабрики пришлось раздать около 1,45 млн яиц и 90 тыс. кур. "Капля в море в сравнении с общим объемом", – отметил директор птицефабрики.

Как передает "ЭкоПолитика", массовый мор птиц может угрожать экологии. Пока катастрофы удалось избежать, представители фабрики стараются контролировать ситуацию, сказал глава Государственной экологической инспекции Южного округа Константин Сивак.

"Техногенной катастрофы, как таковой, не будет. Думаю, успеем провести захоронение. Местные власти работают над этим вопросом и держат это все на контроле", – заявлял он.

Как писал OBOZREVATEL: