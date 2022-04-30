На Черниговщине войска РФ обстреляли украинский пункт пропуска, враг ведет воздушную разведку

Российские оккупанты снова обстреляли со своей территории украинских пограничников на Черниговщине. По украинскому пункту пропуска "Сеньковка" враг выпустил около 40 мин из миномета 120-мм калибра.

Также враг проводит на пограничных участках Черниговской области воздушную разведку. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

В День украинского пограничника, который отмечается 30 апреля, российские оккупанты "поздравили" сотрудников Госпогранслужбы в Черниговской области минометным обстрелом. С территории России они произвели около 40 выстрелов из миномета 120-мм калибра в район украинского пункта пропуска "Сеньковка".

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К счастью, никто из пограничников не пострадал.

Также рашисты продолжают запускать над украинской Черниговщиной свои дроны.

"В небе над украинской территорией сегодня зафиксированы полеты дронов. Враг вел воздушную разведку пограничной инфраструктуры на участке ответственности отделов пограничной службы "Горск" и "Добрянка", - отметили в ГПСУ.

Напомним, черниговских пограничников с территории России враг обстреливает регулярно. Иногда обстрелы фиксируются по несколько раз в день.

Сейчас украинские пограничники вышли на госграницу в трех областях, где раньше хозяйничали оккупанты.