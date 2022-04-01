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На Черниговщине украинские защитники устроили оккупантам "горячий" прием. Видео
Силы сопротивления Северщины устроили "горячий" прием оккупантам. Заехавшие на Черниговщину танки противника из леса обстреляли украинские защитники.
Об этом сообщают на официальной Facebook-странице Оперативного командования "Север". Чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца.
"Силы сопротивления Северщины работают на победу", – говорится в сообщении.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что военные ВСУ отодвинули позиции оккупанта в Черниговской области и начали разминировать населенные пункты региона.
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