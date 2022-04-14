На Черниговщине танк оккупантов не смог 'победить' мост: эпичные фото

В Черниговской области один из танков российских оккупантов не доехал до места назначения. Бронированная техника захватчиков не смогла преодолеть мост и упала в реку.

Досадный для россиян инцидент произошел возле села Тупичев. Об этом сообщает Оперативное командование "Север" в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Падая, российский танк снес часть ограды и самого моста. Сам он упал на бок, опустив дуло в воду.

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На пушку танка вскоре нацеплялись водоросли и ряска.

Напомним: на дорогах Черниговской области после боев осталось большое количество брошенной техники российских оккупантов. На кадрах, которые распространили в сети, можно увидеть разбитые и уцелевшие танки и боевые машины врага.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Сумской области вражеский танк затонул вместе с путинскими солдатами. В сети показали фото, окрестив его "Титаником".