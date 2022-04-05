На Черниговщине семья подорвалась на противотанковой мине: родители погибли, дети – в тяжелом состоянии

В Черниговской области автомобиль с семьей работника медицинской помощи подорвался на российской противотанковой мине. Родители вследствие взрыва погибли на месте, их дети 1995 и 2008 года рождения – в тяжелом состоянии в реанимации.

Как сообщила пресс-служба Черниговской областной прокуратуры, около восьми часов вечера 1 апреля семья возвращалась в село Припутни (Прилукский район) из села Безбородьков в Ичнянском районе. За 30-50 метров до понтонной переправы машина взорвалась.

"По данным следствия военнослужащие вооруженных сил РФ в нарушение требований Женевской конвенции о защите гражданского населения оставили взрывное устройство вблизи села", – сообщили в прокуратуре.

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Дело открыто по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (Нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством).

"Прокуроры продолжают принимать все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных РФ", – заявили в облпрокуратуре.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в селе Викторовка на Черниговщине рассказали, как прошли 25 дней оккупации. Люди подверглись серьезным испытаниям и жили в постоянном страхе.

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