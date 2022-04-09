На Черниговщине сбили Точку-У оккупантов, запущенную с территории Беларуси. Фото

В Черниговской области украинские военные сбили российскую "Точку-У". Ракета, выпущенная с территории Беларуси, упала посреди поля, благодаря чему ничто и никто не пострадал.

Об этом сообщил один из защитников Чернигова Андрей Кудабеков в Facebook. Он обнародовал фото остатков ракеты (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Это остатки "Точки" в Черниговской области. Она упала. Не сама. Запустили ее с территории Белоруссии. И могла она взорваться над нами", – прокомментировал фото военный.

Андрей Кудабеков напомнил о той беде, которую принесла такая же ракета, выпущенная российскими фашистами на железнодорожный вокзал в Краматорске

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"А сегодня ракеты прилетели на вокзал в Краматорске, что на Донетчине. Полсотни погибших гражданских и более сотни раненых. В том числе дети... Это такая же трагедия, как в Буче и Ирпене под Киевом, как в Лукашевке и Ягодном под Черниговом, как в Мариуполе и других городах и селах", – отметил он.

В то же время, российская пропаганда традиционно отрицает причастность РФ к этому преступлению и пытается переложить ответственность на Украину.

К созданию фейков присоединились даже высшие военные чины РФ. Так спикер российского минобороны генерал Игорь Конашенков заявил, что ОТРК "Точка-У" в российской армии вообще нет.

При этом он "забыл", как пуски ракет тактическими комплексами "Точка У" российские военные отработали на учениях "Союзная решитмость-22". После чего эти комплексы были поставлены в российские подразделения сил вторжения, чтобы выполнять самые кровавые задачи по обстрелам, в том числе гражданского населения.

Как сообщал OBOZREVATEL, количество жертв ракетного удара РФ по вокзалу в Краматорске возросло до 52: погибли 5 детей.