На Черниговщине россияне открыли стрельбу со стороны своего пункта пропуска 'Погар': появились подробности

Российские кафиры открыли огонь по украинским пограничникам из пункта пропуска "Погар". Огонь вели из гранатометов и стрелкового оружия.

Также они сожгли украинский пункт пропуска "Вільча" в Киевской области, пограничники увидели это, когда возобновляли контроль над границей. Об этом сообщил глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко.

Украинские пограничники продолжают возвращать контроль над украинской границей. Иногда рашисты пытаются этому помешать.

"Вчера в Черниговской области фиксировался огонь из гранатометов и стрелкового оружия, которые открывали рашисты со стороны своего пункта пропуска "Погар", - отметил глава ГНСУ.

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Также Дейнеко показал, что увидели украинские пограничники на пункте пропуска "Вильча" в Киевской области - на участке границы с Беларусью. Оккупанты разгромили мебель, украли технику, устроили бардак.

Вагончики пограничников они просто сожгли дотла, также стреляли из огнестрельного оружия по табличке "Украина" на въезде на территорию нашего государства.

"Как всегда, орки - как нашествие саранчи. Инфраструктуру уничтожали, там, где спали, там и с*али... Во время мероприятий остается опасность минирования местности и обстрелов, поэтому действуем крайне осторожно", - подчеркнул Дейнеко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Госпогранслужба усилила меры безопасности на границе с Беларусью и на участке с Приднестровьем.