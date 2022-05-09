На Черниговщине после деоккупации ремонтируют сразу несколько трасс: глава ОВА рассказал подробности

В Черниговской области, которую украинская армия освободила от военного вторжения государства-террориста россии, сейчас идет ремонт сразу на нескольких трассах – как международного, так и регионального значения.

Об этом сообщил в Telegram глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

"Служба автомобильных дорог в Черниговской области продолжает восстановление автодорог на приоритетных направлениях движения. Вчера, 8 мая, в работах было задействовано 80 рабочих и 50 единиц техники подрядных организаций", - рассказал он.

Продолжаются работы на дороге Р-69 Киев – Вышгород – Десна – Чернигов. На двух участках провели ямочный ремонт горячим асфальтобетоном (615 кв. м), еще на двух формировали основу из щебеночно-песчаной смеси.

Видео дня

По информации главы области, на трассе Р-67 Чернигов – Нежин – Прилуки – Пирятин продолжается строительство переправы через один из разрушенных мостов в Нежинском районе.

"Дорожники укладывали водопропускные трубы, обустраивали гидроизоляцию, укладывали щебень, продолжали земляные работы. На других участках этой дороги были демонтированы поврежденные барьерные ограждения", - отметил Чаус.

Он также добавил, что на автодороге М-02 Кипти – Глухов – Бачевск пневмоструйным методом отремонтировали 75 кв. м покрытия. Ямочный ремонт (374 кв. м), а также аварийный сплошной ремонт проводили на дороге Т-25-35 Козелец – Остер – Карпиловка – Сорокошичи.

На дороге М-01 Киев-Чернигов дорожники продолжали земляные работы, вкладывали щебеночно-песчаную смесь. На двух участках автодороги Н-27 Чернигов – Мена – Сосница – Гремяч фрезеровали покрытие для дальнейших ремонтных работ.

Напомним, как ранее сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков, в Черниговской области работает временная переправа на маршруте, соединяющем города Чернигов и Мена, и переправа на дороге Р-69 Киев – Чернигов.