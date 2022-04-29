На Черниговщине под завалами разрушенных домов нашли тела людей
В Черниговской области при разборе завалов разрушенных домов были обнаружены тела двух погибших людей. Страшные находки были сделаны 28 апреля.
Об этом сообщает главное управление ГСЧС Украины в Черниговской области. Разборы завалов проводились в Нежинском и Черниговском районах области.
"Спасатели 4 раза привлекались для оказания помощи, в том числе 2 раза к разбору конструкций разрушенных построек в Нежинском и Черниговском районах", – рассказали в ГСЧС.
Как сообщается, при разборе завалов жилых домов были обнаружены тела двух погибших людей. Каких-либо подробностей о погибших в ГСЧС не сообщили.
Также в ГСЧС рассказали, что за прошедшие сутки пиротехники обезвредили 171 взрывоопасный предмет.
"Всего с начала проведения работ саперами изъято 17 969 взрывоопасных предметов", – сообщили в ГСЧС.
Как сообщал OBOZREVATEL, за сутки 27 апреля оккупанты дважды обстреляли территорию Черниговской области. Под вражеский огонь попали пограничный пункт пропуска "Сеньковка" и территория вблизи одного из населенных пунктов Семеновской ОТГ.
Сообщалось, что жертв и пострадавших в результате удара врагу нет.