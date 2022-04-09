На Черниговщине оккупанты использовали церковь как штаб, в селах нашли тела расстрелянных мирных жителей. Видео

В Черниговской области российские оккупанты обустроили штаб в Вознесенской церкви, которая является памятником архитектуры. В селах Ягодное и Лукашевка рядом с храмом сейчас сотрудники ГСЧС находят тела убитых захватчиками мирных жителей.

Очевидцы утверждают, что это расстрелянные оккупантами местные жители. Об этом сообщили в Telegram-канале ГСЧС.

"Черниговщина. Села Ягодное и Лукашевка. Наши пиротехники после пребывания здесь орков очищают территорию и изымают взрывоопасные предметы. Здесь находится памятник архитектуры Вознесенская церковь, в которой оккупанты сделали штаб", - отметили спасатели.

Храм очень пострадал от оккупации и боевых действий. Купола и кресты культового сооружения изувечены, внутри все разгромлено и забросано мусором, видны последствия пожара.

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Также в ГСЧС рассказали о страшных находках на освобожденных территориях. В окрестностях Ягодного и Лукашевки, а также непосредственно в селах находят тела людей. По словам селян, это их земляки, расстрелянные рашистами.

"Разве можно такое простить? Сколько горя принесли "освободители" на нашу землю... Не простим. Никогда", - обещают шокированные увиденными зверствами оккупантов спасатели.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что появилось видео из штаба "кадыровцев" в Буче, где пытали украинцев. Ни в чем не повинным людям российские палачи выкалывали глаза и отрезали части тела.