На Черниговщине оккупанты держали в плену старосту и издевались над ним, чтобы получить данные о расположении ВСУ. Фото

Староста Замглайского округа в Репкинском районе на Черниговщине Олександр Краскивский рассказал, что ему пришлось пережить в плену оккупантов. Его били, чтобы узнать информацию о позициях подразделений Вооруженных Сил Украины в тылу.

Как сообщает "Суспільне", военные РФ взяли Краскивского в плен 23 марта, когда местные жители пытались не пропустить их в село. В плену он пробыл полтора дня.

Мужчину держали в подвале школы на земляном полу и пытали. Впервые россияне пришли в село Замглай 28 февраля, тогда люди встретили их на въезде и заявили, что лягут под танки, но не пропустят. Оккупанты ушли, а местные жители забаррикадировали село.

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23 марта российские военные вернулись на тяжелой технике и стали разбирать баррикады.

"Я пытался им объяснить, что их здесь никто не хочет видеть, что у нас много стариков, дом-интернат. Тогда же меня и забрали", – рассказал Краскивский.

Старосте села надели мешок на голову и вывезли в другое село, где захватчики обустроили комендатуру. Мужчине наносили удары ногами по почкам, печени и лицу, угрожали отрубить пальцы и убить.

Александр Краскивский – в прошлом военный, участник боевых действий в Афганистане, считает, что его допрашивали профессионалы из ФСБ и ГРУ. Били его так, чтобы он страдал, но не умер.

Оккупанты требовали от Краскивского списки украинских активистов. "Я, честно говоря, смотрел на свои кроссовки и думал: еще несколько таких допросов, и лучше повеситься на шнурках, чтобы информацию какую-то не выдать. Когда уже забирали из плена, меня практически несли на руках. Сам идти не мог", – рассказал староста Замглая.

Мужчину отпустили 25 марта. Его привезли к представителям местного самоуправления. На обратном пути ему удалось поговорить с одним из военных РФ.

"Он мне сказал – вы не волнуйтесь, будете жить, как жили. Ваша республика останется под вашим флагом и с тризубом, мы только сменим руководство, сменим этих бандеровцев", – рассказал Краскивский.

Вскоре оккупанты покинули территорию бывшего Репкинского района.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее из плена оккупантов были освобождены городские главы Сновска и Берислава. Оба были захвачены из-за отказа сотрудничать с врагом.

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