newspaper

На Черниговщине обнаружили склад боеприпасов российских оккупантов. Фото

Анна Паскевич
Война в Украине 2022
2 минуты
3,2 т.
На Черниговщине обнаружили склад боеприпасов российских оккупантов. Фото

В Нежинском районе Черниговской области полицейские обнаружили склад боеприпасов российских оккупантов. В нем хранились 170 минометных мин калибра 120 мм.

Найденные боеприпасы будут переданы Вооруженным силам Украины. Об этом сообщила пресс-служба полиции Черниговской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Как отмечается, тайник вражеских войск нашли в одном из сел недалеко от Борзны на заброшенном тракторном стане. Операцию провели сотрудники управления уголовного розыска полиции области совместно с уголовным блоком Нежинского райотдела.

Видео дня

Правоохранители определили местонахождение склада благодаря свидетельствам местных жителей.

В своем тайнике оккупанты оставили 65 ящиков с минометными минами калибра 120 мм (по две в каждом) и еще 40 мин без упаковки. Боеприпасы датированы 1986 годом выпуска.

Тайник вражеских войск нашли в одном из сел недалеко от Борзны
Полицейские обнаружили склад боеприпасов российских оккупантов
Склад нашли благодаря свидетельствам местных жителей
В тайнике врага хранились 170 минометных мин калибра 120 мм
Боеприпасы датированы 1986 годом выпуска
Найденные боеприпасы будут переданы Вооруженным силам Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, защитники Украины в 15-й раз ударили по оккупантам в Чернобаевке. В результате были уничтожены вражеские склады с боеприпасами.

УкраинаЧерниговВооружениеВойна в Украине 2022stopwar