На Черниговщине обнаружили склад боеприпасов российских оккупантов. Фото

В Нежинском районе Черниговской области полицейские обнаружили склад боеприпасов российских оккупантов. В нем хранились 170 минометных мин калибра 120 мм.

Найденные боеприпасы будут переданы Вооруженным силам Украины. Об этом сообщила пресс-служба полиции Черниговской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Как отмечается, тайник вражеских войск нашли в одном из сел недалеко от Борзны на заброшенном тракторном стане. Операцию провели сотрудники управления уголовного розыска полиции области совместно с уголовным блоком Нежинского райотдела.

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Правоохранители определили местонахождение склада благодаря свидетельствам местных жителей.

В своем тайнике оккупанты оставили 65 ящиков с минометными минами калибра 120 мм (по две в каждом) и еще 40 мин без упаковки. Боеприпасы датированы 1986 годом выпуска.

Как сообщал OBOZREVATEL, защитники Украины в 15-й раз ударили по оккупантам в Чернобаевке. В результате были уничтожены вражеские склады с боеприпасами.