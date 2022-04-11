На Черниговщине местные жители 'заправили' оккупантов ржавой водой вместо солярки. Видео

Во время оккупации Черниговской области российские оккупанты занимались массовым мародерством и грабежом местного населения. Те в свою очередь "заправили" вражескую технику ржавой водой вместо солярки.

Примечательно, что оккупанты целенаправленно заехали в село Лосиновка, чтобы наворовать ценных вещей у местных жителей. Об этом в Facebook сообщил руководитель проекта "Вольнодумці" Игорь Волосянкин (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Один из жителей Лосиновка рассказывает, что оккупанты загнали в его двор грузовой автомобиль и начали в него сгружать все ценные вещи из гаража. Отдельно мужчина обратил внимание, что захватчики украли даже замороженную тыкву.

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"В результате блестяще проведенной военной операции рашистским оркам удалось с боями захватить летнюю кухню. Им смело противостоял старый дед с котелком. Московиты отжали бендеровский телевизор, кучу тряпок и инструментов. Также захватили символ эмансипации украинских женщин – сырую тыкву", – говорится в сообщении.

Кроме того, местный аграрий рассказал, что перед заходом оккупантов в населенный пункт из территории предприятия вывезли все топливо, а вместо него оставили воду с ржавчиной и грязью. В итоге "смышленые" оккупанты выкачали воду вместо дизельного топлива.

Ранее в сети появилась информация, что российские оккупанты отправляли украденные у украинцев вещи через мозырский "СДЭК". Было отправлено более 2 тонн товаров.

Владельцы курьерской компании из страны-террориста, которая помогает зверствовавшим на Киевщине войскам, – Леонид Гольдорт, Вячеслав Пиксаев и Евгений Цацура.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети опубликовали карту российских городов, в которые оккупанты отправляли посылки с награбленными в Украине вещами. Основную часть посылок мародеры переправили из белорусского отделения курьерской службой "СДЭК" в городе Мозыре.