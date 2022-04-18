На 'Азовстали' прячутся около тысячи мирных жителей с детьми, среди них младенец – полиция

На территории завода "Азовсталь" в окруженном российскими оккупантами Мариуполе находится большое количество мирных жителей. Среди них женщины, пожилые люди, дети, в том числе и младенец.

Об этом сообщил начальник патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин. Его комментарий опубликован на YouTube-канале Мариупольского телевидения.

"На территории завода "Азовсталь" находится большое количество гражданских: дети, в том числе и младенец, женщины, пожилые люди. Эти люди скрывались от обстрелов в хранилищах завода, российским военным они не верят, поскольку видели, что происходит в городе", - говорится в сообщении.

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По его словам, оккупанты используют мирное население Мариуполя, а это около 100 тысяч человек, для раскопки завалов, сбора трупов. Люди вынуждены "работать" за еду, в том числе на массовых захоронениях мариупольцев. Таким образом, российская армия пытается скрыть следы своих преступлений.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты намерены нанести тяжелые удары по металлургическому комбинату "Азовсталь". Помимо украинских военных там находится около тысячи мирных жителей, в том числе дети.

Несмотря на требование России сдаться, защитники Мариуполя не сложили оружие и продолжили борьбу против оккупантов. Город не пал, хотя и вынужден выживать в нечеловеческих условиях.