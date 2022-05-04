На 9 мая Украина разочарует армию РФ еще сильнее, - замминистра обороны Маляр

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что скоро наши Вооруженные силы разочаруют армию страны-агрессорки России еще сильнее. По ее словам, произойдет это на важную для кремлевского диктатора Владимира Путина дату – 9 мая, когда в РФ отмечают День победы.

Об этом Маляр рассказала в интервью "НВ". Она подчеркнула, что у рашистов были планы провести парад 9 мая в Киеве, но наши защитники уже разрушили их.

"И, думаю, на 9 мая разочаруем российскую армию по определенным направлениям еще больше. В них действительно есть этот "кагэбистский" почерк, что они все под какие-то даты подстраивают. К тому же мы заметили, что они склонны консультироваться даже с представителями оккультного цеха", – сказала замминистра.

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По ее убеждению, из-за того, что 9 мая уже почти превратилось в мэм, российские оккупанты, возможно, используют другую стратегию.

"Но мы стоим на своем. Возможно, вы уже в интернете видели записи песни "Этот день победы", записанную так, что в конце звучит "день победы Украины". Таким образом мы также передаем российской армии привет, уже информационно", - пояснила Маляр.

Напомним, Россия может заявить о так называемом присоединении "ЛНР" и "ДНР" к своей территории. Это может произойти на важную для Владимира Путина дату – 9 мая, когда в России отмечают День победы.

В России во время шествия "Бессмертного полка" в День Победы 9 мая могут пронести портреты ликвидированных в Украине оккупантов. На это должны согласиться их родные и близкие.

Как сообщал OBOZREVATEL, в этом году в Латвии 9 мая станет Днем памяти пострадавших и погибших гражданских и военных в Украине. День победы, который обычно отмечали в стране, в 2022 году проводить запретили.