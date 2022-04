'Мы знаем, где вы находитесь': создана онлайн-карта с адресами оккупантов, которые убивали и мародерствовали в Буче

Эстонские программисты создали специальную онлайн-карту с адресами оккупантов, вторгшихся в город Буча Киевской области. Теперь каждый может узнать, где живет российский военный, который пытал, убивал мирных украинцев и грабил их имущество.

В частности, речь идет о военнослужащих 64-й отдельной мотострелковой бригады путинской армии. Об этом в Twitter сообщил член Комитета по иностранным делам парламента Эстонии Эрик Кросс.

За основу программисты использовали паспортные данные некоторых российских захватчиков. Карта была создана с помощью сервиса Google Maps. Она получила название Where do orcs come from? ("Откуда приходят орки?").

Видео дня

"Мы знаем, где вы находитесь. Паспортные данные российской 64-й мотострелковой бригады – мясников в Буче – на картах Google. Спасибо эстонским гикам", – подчеркнул парламентарий Кросс.

Авторы идеи уточнили, что для создания онлайн-карты использовали открытые данные украинской разведки о месте выдачи паспортов захватчиков из 64-й отдельной мотострелковой бригады 35-й армии РФ. Речь идет о военных, закрепленных за в/ч 51460, базирующегося в поселке Князе-Волконское Хабаровского края.

Посмотреть карту с адресами проживания оккупантов, совершавших военные преступления против украинцев в Киевской области, можно по этой ссылке.

Напомним: ВСУ оперативно идентифицировали отдельных военных из РФ, причастных к зверствам в Буче. Также в сети распространили фото этих оккупантов-бурят и их командира.

Журналисты установили некоторых захватчиков, причастных к зверским пыткам и убийствам мирных жителей Бучи, Ирпеня и Гостомеля. Большинство этих россиян, которые насиловали женщин, издевались над мужчинами, сжигали тела погибших и живых, на родине в РФ имеют жен и детей.

Стало известно, что военных РФ, совершавших жестокие убийства в Буче, снова вернут в Украину. По данным разведки, российское военное руководство планирует перебросить этих оккупантов на Харьковское направление, чтобы они повторили свои зверства в других населенных пунктах Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, установлено, что в среднем каждый третий военный из состава 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота ВМФ РФ воевал в Сирии. Разведка информирует, что ее представители во время войны в Украине оккупировали Бучу, Ирпень и Гостомель на Киевщине и тоже оставили после себя сотни зверски убитых мирных жителей.