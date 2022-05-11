"Мы все потеряли время": Кулеба указал на главную проблему с поставками оружия Украине

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба резко высказался о поставках западного вооружения Киеву. По его словам, если бы США и другие союзники передали необходимую технику до полномасштабного вторжения, "можно было бы спасти тысячи жизней".

Об этом дипломат заявил в интервью изданию Politico. Глава внешнеполитического ведомства вспомнил разговор в первые дни войны с госсекретарем Энтони Блинкеном:

"Я спросил его, что, может быть, наконец пришло время дать Украине ЗРК Patriot. Он сказал: "Дмитрий, в принципе, это может произойти. Но потребуется не менее двух или трех месяцев, чтобы обучить ваших людей, как их использовать".

Анонимный топ-чиновник администрации США заявил изданию, что Блинкен сказал якобы "до года", а не "2-3 месяца". В то время, признал Кулеба, ни он, ни госсекретарь не могли даже представить, что военные действия так затянутся.

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"Но если бы нас с самого начала услышали об оружии, если бы нам не приходилось часами и днями объяснять партнерам, почему нам нужно именно это оружие, а не другое, мы бы уже получили его и обучили всех, и ситуация была бы совсем другой, было бы намного лучше. Мы все потеряли время и позволили Путину получить то, чего у него быть не должно", – посетовал министр.

Анонимный представитель американского Минобороны, утверждает Politico, признал ошибку Вашингтона (однако этого не стал делать официальный представитель).

"Украина добилась бы большего, будь у них вооружение на руках заранее. Им было бы намного проще тренироваться, работать с ним и правильно внедрять его в свои боевые порядки", – сказал чиновник из Пентагона.

Кулеба говорит, что США "потратили недели", изучая старые советские запасы по всему миру, которые они могли бы передать Киеву, "и пришли к выводу, что эти запасы почти исчерпаны и в ближайшее время в Украине буквально закончатся оружие и боеприпасы".

"Пришлось менять всю логику на "мы должны начать переход Украины на западное оружие", – добавил глава МИД. По его словам, именно на саммите в Германии США убедили союзников "перевести Украину с советского оружия на оружие НАТО".

Как сообщал OBOZREVATEL, палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о предоставлении дополнительной помощи Украине в почти $40 млрд. Он предусматривает направление средств на военную, экономическую и гуманитарную поддержку нашему государству в условиях войны против РФ.