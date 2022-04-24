'Мы видим, что едет сюда': Арестович дал прогноз, сколько может длиться битва за Донбасс

Ввязавшись в противостояние с Вооруженными Силами Украины на Донбассе, российская оккупационная армия совершила фатальную ошибку. Сил, стянутых Россией на восток Украины недостаточно для решительной победы, а противостоят путинской армии очень профессиональные, серьезно подготовленные и крайне мотивированные воинские части ВСУ.

При таких исходных данных затеянное РФ наступление на Донбассе закончится за две или три недели. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью изданию "Медуза".

Он констатировал, что сейчас российские оккупанты ведут достаточно активные наступательные действия. Однако заявляя о желании захватить полностью Донецкую и Луганскую область, в Кремле допустили ряд катастрофических просчетов.

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Первая ошибка командования оккупационной армии заключается в том, что там не учли, насколько неблагопрятен Донбасс для наступления.

"Сил, которые они там собрали, недостаточно, чтобы решительно победить. На Изюмском направлении они пытаются 25 тысяч войск втиснуть в пять лесных дорог. А вокруг овраги, битые железнодорожные пути и переезды. Многочисленные сооружения с длинными бетонными каналами — считайте, противотанковые рвы. В этой местности дожди шли почти две недели — это размокшие поля, через которые не пройдешь", - заявил Арестович.

Второй просчет оккупантов заключается в недооценивании противника. Противостоят захватчикам на Донбассе наиболее боеспособные украинские воинские части - тяжелая механизированная пехота и танковые подразделения - которые провели в Донецкой и Луганской областях последние 8 лет. Они отлично ориентируются на местности. И у них - очень большая мотивация и ярость по отношению к врагу, который пришел на украинскую землю убивать и уничтожать.

"Там безнадежная [для российских войск] ситуация. Это с самого начала была безумная идея — проводить там операцию. С военной точки зрения она была не нужна. Она объяснялась чисто политическим решением — выйти на границы Луганской и Донецкой областей и объявить о победе. Их задача теперь [после провала изначального плана] — заявить, что [захват Луганской и Донецкой областей] — это победа", - предполагает Арестович.

Объявив о "победе", считает советник ОПУ, Кремль попытается выбраться из пропасти, в которую угодил по собственной же глупости и кровожадности.

"Потом они хотят свернуть кампанию. Вернуться к переговорам, главная задача которых — снять санкции. Вот такая кремлевская история, потому что им надо к концу двух месяцев войны что-то говорить [жителям России]. Тем более Пасха, нужно заявить о каких-то победах. Но не так сталося, як гадалося", - напоминает об отсутствии хоть каких-либо побед "второй армии мира" в Украине Арестович.

Он убежден, что большая битва за Донбасс закончится очень скоро - еще до того, как в Украину прибудет все долгожданное действительно серьезное вооружение, о поставках которого уже объявили западные партнеры нашего государства.

"Скорее всего, полностью пакет военной помощи на фронте окажется позднее, чем все закончится [в Донбассе]. Потому что его доставка и освоение требуют определенного времени, а битва — это максимум две-три недели от ее начала. Конечно, первая часть пакета успеет приехать и сыграть свою роль. Но через две-три недели закончится это наступление. А вместе с ним, вполне возможно, закончится и активная фаза войны, потому что российским войскам больше нечем наступать", - считает советник главы ОПУ.

Он объясняет свои прогнозы анализом темпов войны, количества затраченных боеприпасов и потерь. Если тенденции сохранятся, уже через две-три недели россияне прекратят активное наступление. Ведь новые резервы России взять негде.

"То, что они сейчас собрали, — это предпоследние оперативные резервы. Есть еще в районе Белгорода — Валуек где-то 15 тысяч во́йска. Но это несчастные, которые вышли из-под Киева, Сум и Чернигова, — у них психология расстрелянных. Они очень не хотят воевать... Это не значит, что бои полностью прекратятся. Это значит, что прекратится активное наступление [россиян], и, возможно, это будет последнее наступление второй фазы. Я не знаю, где они возьмут новые резервы. Чтобы их подготовить, нужен минимум месяц, а то и два", - считает Арестович.

Но за это время очень многое изменится: начнут действовать санкции, углубится международная изоляция России, могут произойти какие-то важные события на мировой арене. Да и ВСУ не будет терять времени - и существенно укрепится за то время, которое Россия может потратить на подготовку резервов.

"А России укрепляться неоткуда. У "великой матушки России" не осталось своих боеприпасов, да и войск особо не осталось. Мы видим, что едет сюда. Видим какие-то попытки мобилизации, когда на офицерские должности берут людей без военного образования… Когда едут старые танки 1960-х годов, старые БТРы и старое артиллерийское орудие, становится понятно, что с этим особо не навоюешь", - констатирует Арестович.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Арестович назвал возможные сценарии завершения войны. России придется выбирать между переговорами, позиционной войной и всеобщей мобилизацией. Украине же остается только "выносить оккупантов вперед ногами".